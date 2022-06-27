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Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите в Ашхабаде

CentralAsia (KZ) -  Пресс-служба Акорды опубликовала график важных мероприятий, в который будет участвовать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшие дни.

По данным пресс-службы, сегодня глава государства проведет заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана».

29 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите, который пройдет в городе Ашхабад, Туркменистан.

30 июня в резиденции Акорда пройдет очередное заседание Высшего совета по реформам с участием президента.

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