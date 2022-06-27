Председатель Совета Федерации РФ: Россия готова к переговорам с Украиной в случае принятия условий Москвы

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко

CentralAsia (CA) - Переговоры России и Украины могут вестись только, если Киев примет условия Москвы, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в эфире телеканала СТВ 26 июня.

«Конечно, если бы Запад захотел, он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. У них были совершенно другие цели, другие задачи. И сегодня это уже всем очевидно. Тем не менее Россия не уходила от переговоров, мы начали переговоры с Украиной», — сказал она.

Она отметила, что переговоры должны проходить на «реалистичных условиях».

«Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции, и, конечно же, ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет», — добавила Матвиенко.

«Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность. Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там схемы, темы, которыми можно затянуть переговоры. Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты. И это станет основой для ведения переговоров, в ходе которых могут уточняться нюансы и так далее», — подчеркнула председатель Совета Федерации России.

Матвиенко заявила, что условия России также важны для европейской стабильности в целом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет исходить из положения дел «на земле» в том случае, если украинская сторона обратится с предложением о возобновлении переговорного процесса.

Отвечая на вопрос о том, как российская сторона относится к идее организации переговоров в Белоруссии, глава МИД РФ заявил: «С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории».

«Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить. Но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне», — заявил Лавров.