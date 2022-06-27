Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии завершился

CentralAsia (MNG) - Завершился 7-й «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии», который проходил с 23 по 24 июня.

В своем заключительном слове государственный секретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж сказал, что Монголия успешно организовала международную конференцию «Улан-Баторский диалог», которая была приостановлена в 2020-2021 гг. из-за пандемии COVID-19, и что представители правительства и ученые обменялись мнениями по вопросам безопасности в Азиатском регионе, путям их преодоления и укрепления доверия. Отметив, что конференция стала традиционной площадкой для обсуждения вопросов региональной безопасности, он подчеркнул, что диалог является идеальным способом решения любых региональных и международных вопросов.

В конференции приняли участие около 150 представителей, не только представители стран Северо-Восточной Азии, но и Австралии, Канады, Италии, Франции, Великобритании, Турции, Словении и Литвы, а также ООН и других международных организаций.

Возможность для Монголии играть роль посредника при урегулировании конфликта на Корейском полуострове объясняется не только ее принадлежностью к региону Северо-Восточной Азии, но и ее приверженностью курсу на развитие сотрудничества со всеми странами, вне зависимости от господствующей в них идеологии и принадлежности к военно-политическим союзам. В советский период Монголия поддерживала дружественные отношения с большинством социалистических и нейтральных стран, а после перехода к демократии внешнеполитическая концепция «третьего соседа» позволила ей построить партнерские отношения и с бывшими соперниками по холодной войне.

Монгольское руководство стремится равномерно развивать взаимодействие с обоими государствами Корейского полуострова, чтобы их страна и впредь воспринималась как дружественная и в Сеуле, и в Пхеньяне. К примеру, в 2013 г. президент Монголии Ц. Элбэгдорж посетил с визитом КНДР, где обсудил с северокорейским руководством возможную посредническую роль своей страны в конфликте с РК и ее союзниками, достиг договоренностей о расширении экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере переработки нефти, и первым из зарубежных лидеров выступил с лекцией в главном высшем учебном заведении страны — Университете им. Ким Ир Сена. Тогда же он побывал в Объединенной зоне безопасности в Пханмунджоме. Год спустя, 22 августа 2014 г., в Улан-Баторе состоялся монгольско-южнокорейский саммит, по итогам которого президенты Ли Мён Бак и Ц. Элбэгдорж заявили, что двусторонние отношения будут выведены на уровень всестороннего партнерства, а расширение связей в различных областях будет способствовать процветанию не только Монголии и Республики Корея, но всей Северо-Восточной Азии.

Идея проведения региональной конференции по безопасности впервые прозвучала из Улан-Батора еще в начале 1980-х годов. Впоследствии монгольское руководство и экспертное сообщество продолжали развивать эту мысль, в том числе и в рамках курса на превращение своей страны в посредника в деле межкорейского примирения. В 2013 г. в ходе VII конференции министров Сообщества демократических государств президент Монголии Ц. Элбэгдорж анонсировал создание новой переговорной площадки — международной конференции, известной как «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии» (Ulaanbaatar Dialogue on Northeast Asia Security). 17–18 июня 2014 г. это мероприятие впервые состоялось в монгольской столице при участии более чем 35 представителей зарубежных государств, включая Россию, США, КНР, Японию, КНДР и Республику Корея, а также некоторые европейские страны, в частности Германию и Нидерланды. 18 С тех пор «Улан-Баторский диалог» проводится в июне ежегодно, лишь в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и закрытия границ его пришлось отменить. Помимо государственных деятелей и ученых из стран-участниц, с 2017 г. в мероприятии принимают участие представители таких международных организаций, как ОБСЕ, ЕС, АТЭС и Международный комитет Красного Креста. Хотя с течением времени на конференции появились дополнительные сессии по вопросам регионального сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, «зеленого развития», гуманитарных связей и другие, ее основной темой остается обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии. На данное мероприятие свои делегации направляют все стороны, вовлеченные в процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове, что дает им возможность проводить в столице Монголии встречи и переговоры в различных форматах. Так, в 2018 г. на полях конференции встречались представители Японии и Северной Кореи. При этом на «Улан-Баторском диалоге» действует так называемое правило Chatam House1, что позволяет участникам свободнее вести обсуждение и не опасаться высказывать свое мнение.

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