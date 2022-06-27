Восемь симптомов рака легких, которые могут возникнуть за 6 месяцев до постановки диагноза

CentralAsia (CA) - Согласно данным Cancer Research UK, только 10% больных раком легких выживают в течение десяти или более лет после постановки диагноза. Хотя эта статистика явно трагична, почти 80% случаев онкологии легких можно предотвратить. Кроме того, чем раньше обнаружено заболевание, тем выше вероятность, что пациент проживет десять или более лет. Поэтому знание симптомов так важно, передает британское издание Еxpress.

Недавнее исследование, проведенное Благотворительной организацией по исследованию рака (Cancer Research UK) и Национальным институтом рака Великобритании, выявило 11 различных симптомов рака легких.

Вот эти симптомы:

— утолщение концевых фаланг пальцев,

— кровохарканье,

— кашель,

— хрипы в груди и свистящее дыхание,

— лимфаденопатия (ощутимое увеличение лимфоузлов),

— боль в костях,

— потеря веса,

— повышенная утомляемость,

— боль в спине,

— одышка,

— боль в груди.

При этом следующие симптомы были обнаружены за 6 месяцев до того, как пациенту был поставлен диагноз: кашель, хрипение в груди или свистящее дыхание, боль в костях, боль в спине, потеря веса, повышенная утомляемость и кровохарканье.

Кроме того, в исследовании указано: «Все эти симптомы, кроме потери веса, также были в значительной степени связаны со случаями за 12 месяцев до постановки диагноза».

«Другие симптомы и признаки в значительной степени связывались с этим заболеванием ближе к дате постановки диагноза: одышка и боль в груди (за 3 месяца до постановки), поражение лимфатических узлов и утолщение концевых фаланг пальцев (за месяц)».

Для пояснения, кровохарканье — это медицинский термин, используемый для описания кашля с кровью. Из всех симптомов он является одним из наиболее часто используемых применительно к этому заболеванию.

В то же время были высказаны опасения по поводу доли выживших при одном из самых смертоносных видов этой болезни — раке поджелудочной железы.

В то время как 10% больных онкологией легких остаются в живых более десяти лет после постановки диагноза, у больных раком поджелудочной железы эта доля падает всего до 5%.

Эта цифра, по мнению экспертов в области здравоохранения, уменьшится еще сильнее в результате пандемии COVID-19.

Новое исследование показало, что ожидаемая продолжительность жизни при раке поджелудочной железы снижалась в случае, когда пациенты не посещали врача.

В исследовании, проведенном Оксфордским университетом и опубликованном в Журнале клинической медицины, сравнивали результаты лечения пациентов с раком поджелудочной железы до и после начала пандемии.

В группе, [которую специалисты изучали] до пандемии, пациенты выживали в среднем чуть более 7 месяцев.

При этом в группе, [которую исследователи изучали после] пандемии, этот показатель сократился до чуть более трех месяцев; время выживания сократилось на 50%.

Что еще хуже, наиболее значительное падение произошло у пациентов со второй и третьей стадиями болезни, которые с большей долей вероятности живут дольше после постановки диагноза.

Доктор Шиван Сивакума, один из авторов исследования, сказал об этих результатах: «Рак поджелудочной железы имеет худшую выживаемость из всех распространенных видов онкологии, и вызывает беспокойство. В начальный период пандемии выживаемость снизилась еще больше».

«Необходимо вернуть онкологические службы к допандемическому стандарту, особенно диагностические — как радиологические, так и эндоскопические — а также пути лечения, хирургию и химиотерапию», - сказал эксперт.

Снижение [стандарта] происходит в то время, когда показатели выживаемости резко падают на фоне напряженной работы Национальной службы здравоохранения, которая осложняется из-за сокращений бюджета и персонала.