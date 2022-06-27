ISW: Российские войска продолжают наступление на Лисичанск и Бахмут (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:20, 27 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают наступление на южную окраину Лисичанска и закрепляют контроль над Северодонецком и прилегающими населенными пунктами.
Также силы РФ проводят операции к востоку от Бахмута по сохранению контроля над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск.
Выводы института:
Российские силы нанесли ракетный удар по Киеву впервые с 29 апреля, что, вероятно, совпало с продолжающимся саммитом лидеров G7.
Российский генерал-полковник Гендай Жидко, вероятно, взял на себя роль командующего военными действиями в Украине.
Российские войска вели безуспешные наземные атаки северо-западнее Славянска.
Российские войска усилили артиллерийские удары по украинским позициям на южном направлении.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков
Усилие поддержки 2 - Южная ось.