Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

- Азия и мир, общество
- 12:45, 27 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 27 июня достигло 543 млн 597 тыс. 741, говорится в данных американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 329 тыс. 45 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 86 млн 967 тыс. 639 пациентов и 1 млн 15 тыс. 938 умерших;
Индия - 43 млн 407 тыс. 46 пациентов и 525 020 умерших;
Бразилия - 32 млн 23 тыс. 166 пациентов и 670 229 умерших;
Франция - 30 млн 714 тыс. 200 пациентов и 150 356 умерших;
Германия - 27 млн 771 тыс. 911 пациентов и 140 734 умерших;
Великобритания - 22 млн 786 тыс. 805 пациентов и 180 599 умерших.