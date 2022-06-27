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Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 27 июня достигло 543 млн 597 тыс. 741, говорится в данных американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 329 тыс. 45 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 86 млн 967 тыс. 639 пациентов и 1 млн 15 тыс. 938 умерших;

Индия - 43 млн 407 тыс. 46 пациентов и 525 020 умерших;

Бразилия - 32 млн 23 тыс. 166 пациентов и 670 229 умерших;

Франция - 30 млн 714 тыс. 200 пациентов и 150 356 умерших;

Германия - 27 млн 771 тыс. 911 пациентов и 140 734 умерших;

Великобритания - 22 млн 786 тыс. 805 пациентов и 180 599 умерших.

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