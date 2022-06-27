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Президент Узбекистана утвердил устав строящейся российско-узбекской обсерватории

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил устав строящейся на высокогорном плато Суффа в Джизакской области российско-узбекской обсерватории. Документ опубликован 27 июня на портале законодательных актов республики.

«Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа от 27 июля 1995 года, а также утверждении устава международной радиоастрономической обсерватории «Суффа», подписанный 19 ноября 2021 года в городе Москве», - говорится в документе. В нем также указано, что уполномоченным органом для выполнения этого проекта определена Академия наук Узбекистана.

В соответствии с постановлением, МИД отправит российской стороне уведомление о выполнение республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного договора в силу.

Строительство обсерватории с радиотелескопом с диаметром зеркала 70 м началось весной 1981 года. После распада Советского Союза работы заморозили. В 1995 году правительства России и Узбекистана подписали межправительственное соглашение о продолжении строительства и создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа.

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