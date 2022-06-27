В Узбекистане сожгли почти 2 тонны наркотиков (видео)

- Узбекистан, общество
- 13:44, 27 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В рамках Международного дня борьбы с наркотическими средствами в Ташкенте уничтожили почти 2 тонны изъятых наркотических средств и психотропных препаратов.
В понедельник, 27 июня, путем сожжения была уничтожена очередная партия наркотических средств, изъятых правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана.
Акция сожжения наркотиков была приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, отмечаемого 26 июня.
В специальной печи была сожжена 1 тонна 933 кг 695 г наркотических средств, в том числе:
- 133 кг 713,5 г героина;
- 159 кг 478 г опиума;
- более 1 тонны гашиша;
- 300 кг 786 г марихуаны;
- 79 кг 842,5 г маковой соломы (кукнар);
- более 247 кг каннабиса;
- различные психотропные и психоактивные вещества в виде таблеток и растворов.
В прошлом году было уничтожено около 1 тонны 864 кг наркотических средств. При этом 131 человек, совершивший преступления, связанные с наркотиками, был иностранцем. У них было изъято 567,1 кг наркотических средств, 1299 таблеток психотропных веществ и 157 единиц психоактивных лекарственных препаратов.