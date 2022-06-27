В Узбекистане сожгли почти 2 тонны наркотиков (видео)

В Узбекистане сожгли почти 2 тонны наркотиков

CentralAsia (UZ) - В рамках Международного дня борьбы с наркотическими средствами в Ташкенте уничтожили почти 2 тонны изъятых наркотических средств и психотропных препаратов.

В понедельник, 27 июня, путем сожжения была уничтожена очередная партия наркотических средств, изъятых правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Акция сожжения наркотиков была приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, отмечаемого 26 июня.

В специальной печи была сожжена 1 тонна 933 кг 695 г наркотических средств, в том числе:

133 кг 713,5 г героина;

159 кг 478 г опиума;

более 1 тонны гашиша;

300 кг 786 г марихуаны;

79 кг 842,5 г маковой соломы (кукнар);

более 247 кг каннабиса;

различные психотропные и психоактивные вещества в виде таблеток и растворов.

В прошлом году было уничтожено около 1 тонны 864 кг наркотических средств. При этом 131 человек, совершивший преступления, связанные с наркотиками, был иностранцем. У них было изъято 567,1 кг наркотических средств, 1299 таблеток психотропных веществ и 157 единиц психоактивных лекарственных препаратов.