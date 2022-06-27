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Украинская армия отбила штурмы российских войск в трех направлениях, - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Вблизи Марьинки, а также на Бахмутском, Донецком направлениях украинская армия отбила штурмы и остановила продвижение российских войск. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 27 июня.

По данным Генштаба, на границе с Беларусью признаков подготовки наступления на Украину не выявлено. При этом Беларусь отправила в Россию 20 вагонов боеприпасов.

К северу от Харькова войска РФ вели безуспешный штурм Дементиевки и Питомника (Питомник в 10 километрах от областного центра и в 14 км от Гоптовки).

К северу от Славянска основные усилия российские войска направили на захват Долины. Также штурмуется соседняя с ней Мазановка.

К югу от Лисичанска бои идут за Волчеяровку и Верхнекаменку. Последний населенный пункт стоит прямо на трассе из Бахмута. Украинская армия дала там войскам РФ отпор, говорится в сводке - как и в Берестовом, которое контролирует эту трассу южнее.

В районе Донецка бомбили примыкающие к нему города, находящиеся под контролем ВСУ: Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. На Марьинку была попытка штурма, она отбита, пишет Генштаб.

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