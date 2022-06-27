В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода «Азот»

CentralAsia (CA) - C завода «Азот» в Северодонецке за последние сутки эвакуировали более 500 человек, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в Telegram.

«Очередной поездкой в промзону «Азота» было эвакуировано более 500 человек», — говорится в сюжете, опубликованном ведомством. В милиции утверждают, что люди «были заточены в бомбоубежище» «Азота».

25 июня российское Минобороны РФ заявило, что Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, а последний оплот сопротивления украинских войск на заводе «Азот» — подавлен. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

Как сообщали «РИА Новости» утром 27 июня, подразделения Народной милиции, а также бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» ведут «зачистку» территории химкомбината «Азот». В комендатуре города агентству сообщили, что на территории предприятия остаются мирные жители, их точное количество неизвестно.

Накануне, 26 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в Telegram, что с территории завода «Азота» было эвакуировано около 250 мирных жителей, в том числе с детьми. По его словам, эвакуированных граждан вывозят «в Старобельск и дальше по их желанию», а еще около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк «в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро».