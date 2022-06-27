Всемирный банк выделит кредит на $143 млн для повышения энергоэффективности общественных зданий в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка 27 июня утвердил льготный кредит в размере 143 млн долларов для Узбекистана. Данные средства будут использованы правительством страны для финансирования проекта по повышению энергоэффективности общественных зданий и развитию институциональной и нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в экологически чистую энергию в секторе зданий, отметили в представительстве ВБ в Узбекистане.

Льготное финансирование предоставляется правительству Узбекистана со стороны Международной ассоциации развития (МАР), входящей в состав Группы Всемирного банка, по низкой процентной ставке, со сроком погашения 30 лет, включая пятилетний льготный период.

В Узбекистане на сектор зданий приходится 50% от общего объема конечного потребления энергии, за которым следуют промышленность (22%) и транспорт (20%). Так, на отопление приходится около 70% всего энергопотребления в районных больницах, 84% в дошкольных учреждениях, 88% в сельских поликлиниках и 97% в школах.

Большинство общественных зданий были построены в 1970–1980-х годах без особого внимания к аспектам энергоэффективности. Эти объекты имеют неудовлетворительную теплоизоляцию, и не отвечают стандартам температурного комфорта. В них используются старые котлы и системы водяного отопления с высоким уровнем энергопотребления.

Проект будет реализован Министерством энергетики Узбекистана и его Внебюджетным межотраслевым фондом энергосбережения (МФЭ).

В рамках проекта МФЭ профинансирует мероприятия по повышению энергоэффективности в учреждениях министерств дошкольного образования, народного образования и здравоохранения, расположенных в сельской местности и городах по всей стране.

Меры по повышению энергоэффективности вышеназванных общественных зданий будут включать улучшение их термоизоляции и систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения. Кроме того, в соответствующих учреждениях будут заменены угольные котлы на системы отопления и водонагрева, работающие на основе возобновляемых источников энергии. Например, посредством установки солнечных панелей, интегрированных с тепловыми насосами и солнечными коллекторами.

Общественные здания, охваченные проектом, будут модернизированы в соответствии с национальными стандартами температурного комфорта во избежание недостаточного обогрева или перегрева помещений. Проектные мероприятия позволят снизить энергопотребление, улучшат качество воздуха, надежность энергоснабжения соответствующих учреждений, особенно в зимние месяцы, а также предоставление государственных услуг путём улучшения температурного комфорта для учащихся дошкольных и школьных учреждений, пациентов больниц, а также работников данных учреждений.

Программа Всемирного банка в Узбекистане является одной из крупнейших в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Она состоит из 29 проектов с финансовыми обязательствами на общую сумму 5,4 млрд долларов.