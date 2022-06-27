Турция не намерена присоединяться к санкциям против России

Представитель президента Турции Ибрагим Калын

CentralAsia (CA) - Турция не намерена присоединяться к санкциям, которые Запад ввел в отношении России, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, однако Анкара «придерживается политики баланса».

«Мы не вводим санкций и не будем к ним подключаться. Мы должны защищать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию. На Западе ее приняли», — сказал представитель Эрдогана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским и он продолжает «телефонную дипломатию» с обеими сторонами.