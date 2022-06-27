Bloomberg узнал детали об iPhone 14

CentralAsia (CA) - Новый iPhone 14 Pro, над которым сейчас работает компания Apple, будет оснащен более быстрым процессором A16, улучшенной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной основной камерой, пишет Bloomberg.

Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.

Обычные iPhone 14 будут оснащены тем же чипом A15, что и iPhone 13, однако станут больше, чем предыдущие бюджетные модели: телефоны c диагональю 5,4 дюйма в линейке заменят телефонами с диагональю 6,7 дюйма.

Все новые iPhone этого года будут продолжать использовать разъем Lightning для зарядки аккумулятора.

По данным агентства, смартфон также получит функцию always-on display и сможет постоянно отображать на экране блокировки виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными. Также устройство оснастят настройкой, которая не позволит конфиденциальным данным появляться на экране блокировки.

Также Bloomberg указывает, что гарнитура дополненной реальности, над которой работает Apple, будет работать на процессоре М2 и будет оснащена памятью на 16 Гб.

Apple представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16 на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC), которая прошла в начале июня.

Обновленная iOS позволяет персонализировать экран блокировки. Помимо нового набора обоев, возможности выбрать цвет и вариант представления даты и времени, на этот экран можно будет вывести виджеты по выбору пользователя, в том числе погоду, события календаря и другие. Также изменился формат представления уведомлений на экране.

Кроме того, в мессенджере iMessage появилась возможность редактировать или удалять отправленные сообщения, восстанавливать недавно удаленные, а также помечать как непрочитанные те сообщения, к которым пользователь хочет вернуться.

Тогда же компания презентовала новый чип M2, предназначенный специально для компьютеров Mac. При его разработке производитель фокусировался на повышении производительности при снижении энергопотребления. Чип на 40% более производительный, чем предыдущее поколение M1.