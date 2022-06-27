В Казахстане хотят упростить процедуру проведения религиозных мероприятий

CentralAsia (KZ) - Министерство информации и общественного развития опубликовало на сайте «Открытые НПА» изменения в приказ «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере религиозной деятельности». Они предлагают упростить законодательство в религиозной сфере.

Так, до принятия поправок, «местные исполнительные органы согласовывали расположение помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий». Теперь же согласование хотят заменить на простое уведомление властей.

«Эта процедура упрощена путём перехода с разрешительного на уведомительный характер проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий», – сообщается в тексте документа.

Кроме того, предлагаются внести изменения в госуслугу «Проведение регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность», так как перечень документов не соответствует перечню, указанному в законе. Необходимо добавить справку о госрегистрации юрлица.

«В связи с этим, в перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, необходимо включить справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица», – сообщается в проекте поправок.

Осенью в Нур-Султане пройдёт седьмой съезд мировых религий. На повестке дня – важность для духовенства с политической, экономической и социальной точек зрения. Об этом говорили участники конференции в парижском посольстве Казахстана.

Ожидаются 153 делегации из 62 стран мира. В программе Съезда мировых религий – обсуждение роли женщины, базовое теологическое образование в вузах, борьба с терроризмом и экстремизмом.

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