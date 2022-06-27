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В Афганистан вернулся соратник маршала Дустума Низамуддин Кайсари
Низамуддин Кайсари (в центре) в аэропорту Кабула после возвращения из Ирана.
Низамуддин Кайсари (в центре) в аэропорту Кабула после возвращения из Ирана.

CentralAsia (CA) -  В Афганистан, где власть контролирует радикальное движение «Талибан», вернулся соратник маршала Абдул-Рашида Дустума Низамуддин Кайсари. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Кайсари прилетел в Кабул из Ирана по приглашению комиссии по возвращению, сформированной талибами для возврата в страну чиновников, политиков и военнослужащих свергнутого афганского правительства.

Кайсари при предыдущем правительстве руководил полицией в уезде Кайсар (провинция Фарьяб). Он также являлся представителем Дустума в силовых структурах региона. В середине 2018 года его вместе с несколькими десятками телохранителей задержали после того, как он выступил с угрозами представителям местной администрации. Задержание вызвало протесты в уезде, участники которых заявили, что начальник полиции обеспечивал там безопасность, и потребовали его освободить.

Протесты переросли в беспорядки, когда протестующие попытались штурмовать местное управление госбезопасности, для его защиты сотрудники силовых структур применили оружие. За Кайсари вступился также Дустум, потребовавший освободить соратника. В конце 2018 года тот был освобожден. После захвата талибами власти в Афганистане в августе прошлого года Кайсари бежал в Иран.

Вернувшись в Кабул 26 июня, Кайсари заявил, что талибы должны сформировать коалиционное правительство в стране, чтобы добиться долгосрочного мира.

«Я прошу лидеров Исламского эмирата [Афганистана] включить все племена в правительство, потому что пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы, аймаки — все это народ Афганистана», — заявил соратник Дустума.

Отмечается, что представители комиссии по возвращению талибов заявляют, что им удалось добиться возвращения в Афганистан 150 чиновников и политиков предыдущего проамериканского афганского правительства.

Ранее сообщалось, что в Афганистан, в частности, вернулись бывший официальный представитель Министерства обороны Давлат Вазири, бывший заместитель министра иностранных дел Идрис Заман, министр по делам мира Абдул-Салам Рахими, министр транспорта Хасан-Мубарак Азизи и возглавлявший администрацию бывшего афганского президента Хамида Карзая Гулям-Фарук Вардак.

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