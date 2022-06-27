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Китай рассмотрит возможность предоставления безвизового режима казахстанцам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Китай рассмотрит возможность предоставления безвизового режима для граждан Казахстана. Об этом сообщает служба центральных коммуникаций (СЦК) по итогам встречи посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышев с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей и развития сотрудничества в сфере туризма.

Нурышев ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и с аспектами государственной программы развития туризма до 2025 года.

«Также посол с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан Казахстана», — говорится в сообщении.

Ху Хэпин отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Министр культуры и туризма КНР высоко оценил меры, принимаемые правительством Казахстана для раскрытия туристического потенциала страны, а также выразил готовность китайской стороны к взаимному учреждению культурных центров.

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