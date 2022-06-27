В Госдуме предложили разрешить брать на службу по контракту выпускников школ. Поправки внес бывший заместитель Шойгу

CentralAsia (CA) - Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов предложил поправки, которые позволят брать на военную службу по контракту окончивших школу мужчин — без прохождения срочной службы в течение трех месяцев.

Сейчас закон позволяет заключать контракты мужчинам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование (как отмечает «Русская служба Би-би-си», выпускники техникумов «как минимум на год-два старше» выпускников школ). Призывники могут заключить контракт после трех месяцев службы.

Согласно документам на сайте Госдумы, поправка направлена «на расширение базы комплектования» вооруженных сил. По мнению «Би-би-си», смысл инициативы заключается в «снижении образовательного ценза», «а следовательно, и возраста новобранцев-контрактников».

Одновременно Картаполов предлагает запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев или не завершивших подготовку по военно-учетной специальности.

Депутат внес эти поправки к законопроекту, который был принят в первом чтении в 2021 году. Второе чтение назначено на 28 июня.

Ранее в России отменили возрастной предел для поступления на службу по контракту — до 50 лет.