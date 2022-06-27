Более 266 тыс. паломников прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

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CentralAsia (CA) - На 25 июня в Медине находились 95 194 паломника, сообщает Саудовское агентство печати. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Согласно данным Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, около 215 тыс. паломников прибыли через международный аэропорт имени принца Мохаммеда бин Абдулазиза в Медине, еще 17 тыс. – через сухопутные пограничные переходы.

Наибольшее количество паломников прилетели из Бангладеша, число которых составило 12 тыс. человек, далее следуют Нигерия, Индия, Индонезия и Ирак.

Около 171 тыс. паломников уже покинули Медину и направились в Мекке.

В этом году Саудовская Аравия впервые за 3 года разрешила иностранным паломникам совершить хадж и увеличила число участников до 1 млн человек. Также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

Хадж проводится в течение пяти дней – с 8 по 12 день мусульманского месяца Зу-ль-хиджа. В связи с тем, что лунный мусульманский календарь на 11 дней короче григорианского, время хаджа каждый год меняется. В этом году он проводится с 7 по 12 июля.