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В Москве близ ВДНХ задержан серийный насильник из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  На севере Москвы удалось задержать серийного маньяка, передает Telegram-канал «112».

Как отмечается, 18-летняя сотрудница кафе «Московское небо» возвращалась с работы. Примерно в 23:00 девушка покинула парк ВДНХ и пошла к метро «Ботанический сад». На улице Вильгельма Пика в лесопарковой зоне, на неосвещенном участке, на нее совершил нападение неизвестный и повалил на землю.

Девушка смогла отбиться, воспользовавшись газовым балончиком, и убежать. Злоумышленник — гражданин Узбекистана Жалил угли Журабой Жумаев — был оперативно задержан в километре от места преступления.

Правоохранители проверяют подозреваемого на несколько аналогичных преступлений. Согласно информации «112», это по меньшей мере 6 эпизодов. Каждый раз жертвами его нападений были сотрудницы кафе, которые выбирали наиболее короткий путь до метро.

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