Канадские золотоискатели нашли мумию шерстистого мамонта возрастом 35 тысяч лет. Фото

CentralAsia (CA) - Шахтеры на золотых приисках Клондайк на крайнем севере Канады обнаружили мумифицированное тело детеныша шерстистого мамонта, сообщает The Guardian.

Местные жители, индейцы общины Тшондэк-Хвэчин, дали находке имя Нунчога, что означает «детеныш большого животного».

По словам палеонтолога Гранта Зазула, мамонтенок - «одно из самых невероятных мумифицированных животных ледникового периода, когда-либо обнаруженных в мире».

Останки мамонтенка были обнаружены 21 июня во время раскопок в вечной мерзлоте к югу от Доусон-Сити в Юконе, граничащем с американским штатом Аляска.

Считается, что это самка, погибшая во время ледникового периода, более 30 000 лет назад, когда регион населяли шерстистые мамонты, дикие лошади, пещерные львы и гигантские степные бизоны.

Зазула рассказал телеканалу Си-би-эс, что Нунчога, вероятно, умерла в возрасте около месяца. Почти идеальное состояние мумии позволяет предположить, что она утонула в грязи, которую потом сковала вечная мерзлота.

Зазула назвал находку «самым важным открытием в палеонтологии Северной Америки». Официальные лица заявили, что большая часть кожи и шерсти не повреждена, и находка считается наиболее полной мумией млекопитающего, найденной на континенте.

Самой находкой палеонтологи в немалой степени обязаны удаче: Нунчогу нашли в выходной день, и Зазуле повезло, что он сумел найти двух геологов, готовых отправиться к месту находки. А спустя час после их прибытия на место началась сильная гроза - если бы геологи не накрыли тушу брезентом, ее бы утопило в грязи.

До находки Нунчоги единственным целым детенышем шерстистого мамонта считалась Люба, обнаруженная в Сибири в 2007 году. По данным правительства Юкона, Люба и Нунчога примерно одного размера - около полутора метров в длину. Люба, однако, постарше - ее возраст оценивается в 42 тысячи лет.