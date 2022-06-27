экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Четверых граждан Туркменистана в России заподозрили в  ограблении магазина

CentralAsia (TM) -  В Ленинградской области России по подозрению в ограблении магазина задержаны четверо граждан Туркменистана. Об этом 26 июня сообщило издание 47News.

Мигранты передвигались на автомобиле Renault Logan. По информации следствия, в пять часов утра в субботу, 25 июня они отжали замок на двери подсобки магазина «Магнит» в деревне Кути Волховского района. В подсобке они, по данным издания, нашли 119 тысяч рублей ($2,2 тысячи).

Забрав деньги, мигранты попытались скрыться. Но уже через полчаса их задержали на трассе на территории соседнего Всеволожского района.

В настоящее время следователи проверяют, было ли это первое преступление данной группы, или раньше они уже нарушали закон. Задержанные находятся в изоляторе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Актер Джеки Чан признался, что его предки были монголами
  • Канадские золотоискатели нашли мумию шерстистого мамонта возрастом 35 тысяч лет. Фото
  • Три теста на COVID-19 должны будут сдавать пассажиры рейсов из Казахстана в Китай


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com