Четверых граждан Туркменистана в России заподозрили в ограблении магазина

CentralAsia (TM) - В Ленинградской области России по подозрению в ограблении магазина задержаны четверо граждан Туркменистана. Об этом 26 июня сообщило издание 47News.

Мигранты передвигались на автомобиле Renault Logan. По информации следствия, в пять часов утра в субботу, 25 июня они отжали замок на двери подсобки магазина «Магнит» в деревне Кути Волховского района. В подсобке они, по данным издания, нашли 119 тысяч рублей ($2,2 тысячи).

Забрав деньги, мигранты попытались скрыться. Но уже через полчаса их задержали на трассе на территории соседнего Всеволожского района.

В настоящее время следователи проверяют, было ли это первое преступление данной группы, или раньше они уже нарушали закон. Задержанные находятся в изоляторе.