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Жара в Туркменистане снова бьет рекорды

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане вновь установилась аномально жаркая погода, сообщает «Метеожурнал».

Температура воздуха в Ашхабаде достигла 45 градусов в тени, а в ряде районов побиты рекорды дня: в Серахсе – 45,9 градусов, в Ербенте – 45,5, в городе Сердар (Гызыларбат) – 44, в Байрамали – 44,8.

Издание предупреждает, что пик жары придется на 27-29 июня, когда температура воздуха в столице может достичь 47 градусов, что близко к абсолютному рекорду жары в городе – 47,2 градуса.

Отмечается, что повторяемость жаркой погоды в последние годы существенно выросла, а большая часть самых жарких годов за 100-135 лет приходится на несколько последних лет.

Летние месяцы 2015, 2018, 2019 и 2021 годов стали одними из самых жарких для Туркменистана. Ранее такой частоты не наблюдалось.

Сильная жара охватит также все соседние регионы. В Иране температура воздуха местами может достигнуть 50 градусов, в Афганистане и Пакистане – 49, в Узбекистане – 47, на юге Ирака – 50.

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