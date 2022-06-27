Аномальная жара в Узбекистане спадет к концу недели, - Узгидромет

- Узбекистан, погода
- 16:26, 27 июня 2022
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|Продолжение: Из-за аномальной жары в Узбекистане снизят скорость движения поездов
|Предыстория: В Узбекистане 27 июня ожидается +45 градусов жары
CentralAsia (UZ) - В выходные на территорию Узбекистана начался вынос очень жаркого воздуха с зарубежного юга, днем столбики термометров поднимались до 38-41°, по северу, югу и пустынной зоне республики до 42-44°.
По данным Узгидромет, на этой неделе сохранится аномальная жаркая погода с температурой воздуха, превышающей климатические значения на 5-7°: ночью 23-26°, днем 39-42°, по югу и пустынной зоне республики до 43-45°. Лишь в пятницу ожидается небольшой спад жары. По большей части территории температура будет в пределах 37-40°, по южным районам сохранится очень высокая температура в пределах 43-45°.
В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком.
Сегодня в отдельных горных районах возможны селе-паводковые явления.
Ранее сообщалось, что 27 июня в Узбекистане ожидается до +45 градусов.