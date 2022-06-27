Раскрыта дата визита Путина в Таджикистан

Эмомали Рахмон и Владимир Путин

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин поедет в Таджикистан во вторник, 28 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан», - подчеркнул он.

По словам Пескова, в Душанбе российский лидер встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном, с которым проведет совещание «один на один».

Также в рамках визита в Таджикистан у Путина в планах «встречи, переговоры, формальная часть», заключил Песков.

Отмечается, что в Душанбе президент РФ заедет по пути в Туркменистан. В Ашхабаде он примет участие в Каспийском саммите, который состоится 29 июня.

Поездки станут первыми зарубежными визитами Путина с начала российских военных действий в Украине. До этого российский президент последний раз был за границей в начале февраля — он посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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