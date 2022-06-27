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Сборная Узбекистана по таэквондо впервые в истории завоевала 4 золотые награды на Чемпионате Азии

CentralAsia (UZ) -  В Корее завершился Чемпионат Азии по таэквондо WT, в котором сборная Узбекистана впервые в истории завоевала 4 золотые награды.

Сборная Узбекистана завоевала 4 золотых медали на Чемпионате Азии по тхэквондо, добившись такого результата впервые в истории, сообщает пресс-служба НОК.

Согласно информации, в Корее завершился чемпионат Азии по тхэквондо WT. Сборная страны завершила континентальное первенство с 4 золотыми — Никита Рафалович, Джасур Джайсунов, Улугбек Рашитов, Шухрат Салаев, 1 серебряной — Чарос Каюмова и 2 бронзовыми медалями — Светлана Осипова, Феруза Садыкова.

Мужская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте, опередив хозяев соревнований.

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