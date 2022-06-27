США введут санкции против почти 500 чиновников России

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты Америки введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в справке Белого дома, посвященной планам администрации президента Джо Байдена по мерам в отношении России.

Также будут применены блокирующие санкции против «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.

Белый дом отмечает, что США ввели санкции уже против более чем 1 тыс. российских частных лиц и компаний.

Также подтвердили и ранее объявленное намерение ограничить импорт российского золота: Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз.