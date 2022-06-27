Кремль не согласился с тем, что в России наступил дефолт

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Кремль не согласен с тем, что в России наступил дефолт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Пресс-секретаря президента спросили, согласны ли в Кремле с тем, что в России произошел первый с 1918 года дефолт, как написало агентство Bloomberg.

«Нет, не согласны», — ответил Песков.

По его словам, утверждения о дефолте «абсолютно неправомерны», так как платеж по еврооблигациям был совершен в мае.

«А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос о том, предпринимает ли Россия шаги по возврату замороженных резервов, Дмитрий Песков ответил: «Мне неизвестно об этом». «Разумеется, мы анализируем ситуацию. Наша позиция хорошо известна — первое: они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — добавил он.

Bloomberg сообщал, что в ночь на 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.