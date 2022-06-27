экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кремль не согласился с тем, что в России наступил дефолт
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Bloomberg объявил наступление первого с 1918 года дефолта в России

CentralAsia (CA) -  Кремль не согласен с тем, что в России наступил дефолт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Пресс-секретаря президента спросили, согласны ли в Кремле с тем, что в России произошел первый с 1918 года дефолт, как написало агентство Bloomberg.

«Нет, не согласны», — ответил Песков.

По его словам, утверждения о дефолте «абсолютно неправомерны», так как платеж по еврооблигациям был совершен в мае.

«А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос о том, предпринимает ли Россия шаги по возврату замороженных резервов, Дмитрий Песков ответил: «Мне неизвестно об этом». «Разумеется, мы анализируем ситуацию. Наша позиция хорошо известна — первое: они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — добавил он.

Bloomberg сообщал, что в ночь на 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Москве близ ВДНХ задержан серийный насильник из Узбекистана
  • В Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Фото, видео
  • ISW: Российские войска продолжают наступление на Лисичанск и Бахмут (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com