Минфин России объяснил, почему «дефолт» не применим к ситуации с платежами России по госдолгу

CentralAsia (CA) - По мнению Минфина России, формулировка «дефолт» в отношении экономического положения РФ неуместна, поскольку международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме, не довели их до получателей. Россия полностью исполнила обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг с погашением в 2026 и 2036 годах, в сумме заплатив €26,5 млн, уточнили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что международные клиринговые системы, имея правовую и финансовую возможность для доведения перечисленных Россией средств до получателей, не выполнили необходимых операций. Действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля ведомства, а потому неполучение от них выплат по еврооблигациям не может считаться сферой ответственности российской стороны.

«В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права», — поясняется в пресс-релизе Минфина. Представители министерства подчеркнули, что именно для выполнения долговых обязательств Россия предложила инвесторам механизм расчетов в рублях.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Россия в ночь на 27 июня допустила дефолт по суверенному долгу, поскольку в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. По мнению российских официальных лиц, сложившаяся ситуация не может считаться дефолтом, поскольку Россия в июне начала проводить выплаты по еврооблигациям по новой схеме в рублях. В мае Минфин США анонсировал отказ от продления лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах.