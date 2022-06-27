Зеленский надеется, что военные действия в Украине завершатся до зимы

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед лидерами G7. Он заявил, что хочет, чтобы российские военные действия в Украине закончились к концу года — до наступления зимы, сообщает Reuters, Sky News и Le Monde со ссылкой на источники.

По словам источника в Елисейском дворце, Зеленский также заявил, что еще «не созрели» условия для переговоров с Россией, так как он хочет занять более «сильную позицию».

В своем аккаунте в Telegram президент Украины поблагодарил страны G7 за военную и финансовую помощь «в борьбе с российским вторжением». Он также призвал усилить антироссийские санкции, в том числе с помощью ограничения цен на нефть из РФ.

Саммит лидеров G7 под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в Баварии. США сообщили, что на саммите уже удалось договориться отправлять Украине деньги, полученные от повышения торговых пошлин на российский экспорт. Вашингтон хочет ввести повышенные тарифы на 570 групп российских товаров на сумму около $2,3 млрд.