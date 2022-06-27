Таджикистан намерен экспортировать электроэнергию из Рогуна в Казахстан

CentralAsia (TJ) - Глава министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума посетил Ташкент для участия во втором международном энергетическом форуме УЭФ-2022. По словам министра, Таджикистан договорился об экспорте электроэнергии с Рогунской гидроэлектростанции в Казахстан, сообщает национальное информагентство Таджикистана «Ховар».

В конце мая стало известно, что ресурсы, выработанные Рогунской ГЭС летом, начнёт закупать Узбекистан. В министерстве энергетики соседней страны уточнили, что представители государств уже подписали соответствующий документ.

Сроки, режимы поставки электроэнергии, объёмы и тариф будут рассмотрены в рамках отдельного соглашения, которое планируется подписать до конца этого года.

«Согласовали такой же меморандум с коллегами из Казахстана. Планируем в ближайшее время подписать», — отметил Джума.

По его словам, Таджикистан намерен экспортировать в Узбекистан и Казахстан до 10 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год с указанной гидроэлектростанции.

В форуме приняли участие руководители энергетических отраслей Узбекистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана.

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