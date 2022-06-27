Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева защитила кандидатскую диссертацию в Москве

CentralAsia (UZ) - Младшая дочь Шавката Мирзиеева - Шахноза Мирзиёева - защитила кандидатскую диссертацию в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Москве.

Как сообщила сама Мирзиёева, она шла к этому последние четыре года. Тема диссертации – «Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций Узбекистана».

«Большой честью и ответственностью для меня было защищаться в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Волновалась ли я, выступая перед большой аудиторией, состоящей из видных ученых? Да, безусловно, без этого не обошлось, однако с волнением в итоге удалось справиться. И сейчас я хочу выразить искреннюю признательность всем, кто поддерживал меня на этом долгом пути», – отметила Мирзиёева.

Шахноза Мирзиёева возглавляет Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана с 2019 года.

Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.

Ровно год назад, 26 июня 2021 года, старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева защитила диссертацию в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

На семейном фото (ниже) Шахноза Мирзиёева запечатлена в окружении дочки, мужа (Отабека Умарова), а также младшего брата - сына Шавката Мирзиеева - Миралишера.