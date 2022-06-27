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Узбекистан может прекратить экспорт газа к 2026 году, — «Узтрансгаз»

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления «Узтрансгаза» Бехзода Норматова.

«Возможно, в ближайшем будущем весь газ, добытый в Узбекистане, будет оставаться в Узбекистане, потому что химические заводы расширяются, нужно поддерживать внутреннюю экономику. Да, экспорт был, но у нас еще не та динамика экономики. Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде - ну насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости?», - сказал Нарматов, уточнив что прекращение экспорта может случиться к 2025-2026 году.

На данный момент порядка 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай. По словам Нарматова, процент от месяца к месяцу колеблется, в зависимости от внутренних потребностей Узбекистана - они в приоритете. Как правило, зимой объемы экспортируемого газа снижаются, а летом возрастают.

«Есть компании, которые работают на территории Узбекистана, перед которыми у нас есть определенные обязательства. То есть, чтобы поддерживать экономику проектов - китайские компании, российские компании - мы обеспечиваем экспорт их газа. То есть, мы могли бы все это направить на внутренний рынок, но придерживаемся тех соглашений, что у нас есть», - отметил глава "Узтрансгаза".

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