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В Узбекистане импортное оборудование для СМИ освободят от таможенных пошлин

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию журналистики».

Согласно постановлению, некоторые СМИ получат налоговые льготы, сообщает пресс-служба президента.

В частности, от уплаты таможенных пошлин будут освобождены полиграфическое оборудование, современная фото- , радио- и телеаппаратура и бумага, ввозимые в Узбекистан по установленному перечню.

Также с 1 июля 2022 года по 1 июля 2025 года средства массовой информации будут уплачивать налог на прибыль по налоговым ставкам, уменьшенным на 50% по сравнению с установленными нормами, за исключением СМИ рекламного характера.

Мининфокому совместно с Минюстом поручено в 3-месячный срок разработать законопроект, предусматривающий проектирование и строительство сетей телерадиовещания, а также снижение государственной пошлины за пользование ими на 50%.

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