MIAT планирует запустить B737-8 в июле

CentralAsia (MNG) - MIAT – Монгольские авиалинии планируют начать эксплуатацию B737-8 в июле 2022 года, более чем через три года после поставки единственного самолета этого типа, но пока будут предлагать его только рынку ACMI.

Брокер Zela Aviation заявил, что EI-MNG будет доступен для долгосрочных сделок аренды с обслуживанием. Самолет рассчитан на 162 пассажира, в том числе 12 в бизнес-классе.

MIAT получил самолет 10 марта 2019 года, за несколько дней до того, как этот тип был остановлен во всем мире. Несмотря на то, что B737 MAX получил разрешение на полеты в Соединенных Штатах в конце 2020 года, а впоследствии и в большинстве других стран, только два соседа Монголии, Китай и Россия, еще не разрешили его полеты.

Таким образом, MIAT не может эксплуатировать самолет на международных маршрутах в коммерческих целях. Данные Flightradar24 ADS-B показывают, что в марте 2022 года он выполнил один технический полет. С тех пор EI-MNG хранится в аэропорту Улей. Он принадлежит Avolon, как показывает модуль владения флотом ch-aviation.

Флагманский авиаперевозчик Монголии также эксплуатирует три B737-800 и один B767-300(ER). B767 также доступен для долгосрочной аренды с обслуживанием через Zela Aviation, а один из B737 станет доступен, начиная с зимнего сезона 2022 года.

Отдельно правительство Монголии приняло решение предоставить MIAT льготные кредиты в размере 46 млн долларов США для поддержки авиакомпаний в привлечении туристов.

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