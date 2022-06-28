Заброшенные города в степи – роль и восприятие религиозных и военных центров в кочевой Монголии

CentralAsia (MNG) - Впервые с 2019 года немецко-монгольский исследовательский проект «Заброшенные города в степи» смог провести масштабные полевые исследования в Центральной Монголии в мае и июне 2022 года.

В этом году основное внимание было уделено исследованиям монастырского города Баруун Хурээ в долине Орхоны Хөндий. С помощью раскопок, дистанционного зондирования и этнографических интервью команда собрала множество новых данных, чтобы понять план города, повседневную жизнь и историческое значение Баруун Хурээ для развития городской сети Монголии.

Проект, финансируемый Фондом Герды Хенкель с 2019 года в рамках программы «Затерянные города», исследует возникновение и восприятие структур постоянных поселений в Монголии, которые развивались во время правления маньчжурской династии Цин между 17 и началом 20 веков нашей эры. При этом ранее загадочные ямные образования в долине Орхоны Хөндий уже приписывались военным действиям династии маньчжурской Цин в Центральной Монголии, а руины гарнизонного города Улиастай впервые были точно задокументированы.

Миграция людей из сельской местности в более крупные городские центры, а также насильственное разрушение поселений и городов — явления, формировавшие мировую историю на протяжении тысячелетий. В то же время возникают сокращающиеся и полностью заброшенные города, так называемые затерянные города и забытые места в сельской местности, чей первоначальный смысл и значение могут проецировать различные последствия на более поздние времена.

В Монголии города и поселки были неотъемлемой частью кочевого общества на протяжении более тысячи лет, и заброшенные городские поселения разных периодов усеивают землю, вписывая воспоминания о потерянных империях и давно ушедших союзах в культурный ландшафт. Связь между оседлым городским и мобильным скотоводческим образом жизни стала ключевым культурным, экономическим и политическим фактором в одном из основных скотоводческих образований в Евразии. В настоящее время около 30 процентов населения Монголии ведет кочевой образ жизни. Таким образом, мобильность является такой же важной частью культурной идентичности, как и ссылка на подъем Монгольской империи при Чингисхане и его преемниках в 13 и 14 веках.

Эпоха, в которой уходят корнями большинство современных монгольских городов, - это период маньчжурского правления в 17-начале 20 веков. Последующие политические события привели к заброшенности или насильственному разрушению многих из этих городских центров. Являясь бывшими центрами оседлости, они до сих пор вносят важный вклад в культурную самобытность страны, которая нуждается в более точной расшифровке. Вместе взятые, традиционное кочевое скотоводство, рецепция китайских и тибето-буддийских влияний и основание государства как Народной Республики всего сто лет назад определяют эту область в культурной памяти.

Этноархеологический исследовательский проект, связанный с подкластером ROOTS Urban ROOTS Кильского университета (CAU), посвящен изучению затерянных городов этого влиятельного периода монгольской истории для решения загадки социокультурного, экономического и политического динамизма, связанного с этими городскими центрами. В проекте буддийские монастырские поселения противопоставляются предполагаемым военным лагерям маньчжурских оккупантов времен династии Цин (1616-1911). Цель состоит в том, чтобы определить аспекты городской жизни в Монголии раннего Нового времени и изучить, как они сформировали культурную память на протяжении нескольких поколений вплоть до наших дней. В инновационном междисциплинарном подходе мы объединяем археологические, географические, исторические и социальные антропологические методы, чтобы проследить переплетение прежнего значения, исторического восприятия и современного значения и интерпретации заброшенных городских поселений маньчжурского периода.

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