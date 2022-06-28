Амбициозное дорожное строительство в Монголии завершено

CentralAsia (MNG) - В 2001 году правительство Монголии запустило проект «Дорога тысячелетия», чтобы соединить все 21 аймаков со столицей Улан-Батор дорогами с твердым покрытием. Спустя 21 год проект, наконец, был завершен, поскольку Монголия построила более 7000 км дорог с твердым покрытием.

Ранее сообщалось, что строительство «Дорога тысячелетия» —автомагистрали протяженностью 2 668 км, которая пройдет от западной границы Монголии до восточной, завершится к 2015 году. И предполагается, что после ввода в действие магистрали интенсивность транспортного потока увеличится не менее чем в два раза. Грузоперевозки возрастут на 30 %, а пассажиропоток - на 50 %.

В воскресенье (26 июня) Монголия открыла 67-километровую дорогу между городами Тосонцэнгэл и Улиастай аймака Завхан. Самым сложным участком дороги Улиастай — Тосонцэнгэл является горный перевал Загастайн Даваа («Рыбный перевал»), расположенный в 48 км к северо-востоку от Улиастая. На проезд через перевал путешественники обычно тратят 2-3 часа. Сейчас время сократилось до 30-40 минут, так как асфальтированная дорога по маршруту Улиастай — Тосонцэнгэл завершена.

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