Steppe Gold рассчитывает произвести 10,4 тыс. унций золота в Монголии во втором квартале

CentralAsia (MNG) - Монгольская золотодобывающая компания Steppe Gold (TSX: STGO) сообщила в понедельник, что, поскольку 30 июня будет произведена еще одна заливка, ожидается, что производство золота за месяц составит около 3200 унций, в результате чего общий объем производства во втором квартале составит примерно 10 400 унций.

Важно отметить, что компания заявила, что правительство Монголии в настоящее время платит 5% надбавку за золото, и это обеспечит достижение цены золота выше рыночной в квартале и сильный операционный денежный поток за квартал.

Компания также подтвердила новые поставки основных реагентов и расходных материалов, что позволит создать складские запасы на объекте.

«Это, в свою очередь, позволяет нам быть более агрессивными в стратегии выщелачивания, с активным выщелачиванием большего количества ячеек, что позволяет увеличить ежемесячные темпы производства до конца 2022 года», — отмечается в заявлении компании.

Что еще более важно, Steppe Gold ожидает значительного роста производительности в третьем квартале с внутренним прогнозом около 15 000 унций на квартал.

Президент и главный исполнительный директор Батаа Төмөр-Очир прокомментировал: «Мы очень рады сообщить об успешном квартале производства на золотом руднике AЦO, поскольку мы возобновили работу в полном объеме. Все работы на объекте работают хорошо, запасы реагентов и расходных материалов растут. Вместе с сильные запасы руды, мы с оптимизмом смотрим на увеличение темпов добычи во второй половине 2022 года. В ближайшее время начнется разведочное бурение на проекте Уудам Хөндий, и мы рады видеть результаты этого весьма перспективного месторождения».

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