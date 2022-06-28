Petro Matad сокращает убыток в 2021 году; Китай медленно открывает границу

CentralAsia (MNG) - Petro Matad Ltd — расположенная в Дугласе, остров Мэн компания по разведке нефти, сосредоточенная на Монголии — сокращает убыток до налогообложения в 2021 году. Убыток до налогообложения сокращается до $ 2,1 млн с $3,2 млн в 2020 году. Расходы на разведку и оценку сокращаются до $ 114 000 в 2021 г. от $ 433 000.

«2021 год стал поворотным для Petro Matad, так как мы получили лицензию на разработку Блока XX, что позволит компании перейти от разведки к активной добыче», — комментирует главный исполнительный директор Майк Бак.

«Получив лицензию на добычу, к началу августа был завершен успешный сбор акционерного капитала на общую сумму $ 10,4 млн, что позволило компании начать переговоры по контракту с поставщиками инфраструктурных услуг и закупку оборудования для разработки Heron, целью которой является первая нефть после завершения строительства месторождения. Скважина Heron 1 в 2022 году», — поясняют в компании.

Говорит, что ограничения по контролю Covid-19, введенные Китаем в отношении сухопутной границы между Монголией и Китаем, начинают ослабевать после того, как 5 мая был приостановлен экспорт в Китай и бурение в Монголии. «20 июня северный из двух пограничных переходов экспорта нефти на Баянхошуу и возобновлен экспорт нефти с месторождений, эксплуатируемых PetroChina", - добавили в компании.

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