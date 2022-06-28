В Ташкенте поезда наземного метро снизят скорость движения из-за жары

- Узбекистан, общество
- 9:27, 28 июня 2022
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|Продолжение: Из-за аномальной жары в Узбекистане снизят скорость движения поездов
|Предыстория: В Узбекистане 27 июня ожидается +45 градусов жары
CentralAsia (UZ) - Поезда на всех наземных станциях Ташкентского метрополитена будут ездить медленнее. Решение приняли из-за пришедшей в страну жары, сообщается на сайте метрополитена.
Согласно информации, «из-за резкого повышения температура воздуха, в целях обеспечения безопасности движения поездов, скорость движения поездов на всех наземных станциях будет снижена с 12:00 до 18:00».
Ранее сообщалось, что в «Узбекистон темир йуллари» предупредили о снижении скорости движения поездов из-за жары и задержке во времени прибытий.
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