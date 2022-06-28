В Ташкенте поезда наземного метро снизят скорость движения из-за жары

CentralAsia (UZ) - Поезда на всех наземных станциях Ташкентского метрополитена будут ездить медленнее. Решение приняли из-за пришедшей в страну жары, сообщается на сайте метрополитена.

Согласно информации, «из-за резкого повышения температура воздуха, в целях обеспечения безопасности движения поездов, скорость движения поездов на всех наземных станциях будет снижена с 12:00 до 18:00».

Ранее сообщалось, что в «Узбекистон темир йуллари» предупредили о снижении скорости движения поездов из-за жары и задержке во времени прибытий.