Зеленский пообещал ответить «ударом» в случае атаки с территории Приднестровья

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на действия со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики, если это будет угрожать ее безопасности, сообщается на сайте офиса президента Украины.

«Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

Вместе с тем Владимир Зеленский добавил, что необходимо избегать дестабилизации ситуации в регионе и Украина «всячески это показывает». Он добавил, что подобные случаи «накручены и сделаны со стороны Российской Федерации», поэтому Украина будет на них реагировать.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходят российские военные действия. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта находятся российские миротворческие силы.

Как пишет «Ъ», на фоне военного конфликта России и Украины в Приднестровье произошло несколько инцидентов, которые власти республики посчитали терактами. 25 апреля у здания Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе произошла серия взрывов, 26 апреля прогремело два взрыва в поселке Маяк. 3 мая в республике предотвратили теракт в телерадиоцентре в Маяке. Власти самопровозглашенной республики заявляли, что с произошедшим связаны украинские спецслужбы. Киев заявлял, что инциденты — результат работы Кремля.