экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол ЛНР заявил об эвакуации с «Азота» в Северодонецке еще 150 гражданских

CentralAsia (CA) -  С завода «Азот» 27 июня вышли больше 150 мирных жителей, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его информации, за два прошлых дня было выведено около 500 гражданских.

«Точное количество мирных граждан находящихся в помещениях «Азота» назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек», — написал Мирошник в Telegram.

Войска России и ЛНР взяли под контроль Северодонецк 25 июня. Информацию подтверждали украинские власти. Минобороны РФ утверждало, что территория завода «Азот» также контролируется подразделениями народной милиции ЛНР.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский надеется, что военные действия в Украине завершатся до зимы
  • В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода «Азот»
  • В Узбекистане за сутки выявлено 133 новых инфицированных COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com