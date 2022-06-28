Посол ЛНР заявил об эвакуации с «Азота» в Северодонецке еще 150 гражданских

CentralAsia (CA) - С завода «Азот» 27 июня вышли больше 150 мирных жителей, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его информации, за два прошлых дня было выведено около 500 гражданских.

«Точное количество мирных граждан находящихся в помещениях «Азота» назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек», — написал Мирошник в Telegram.

Войска России и ЛНР взяли под контроль Северодонецк 25 июня. Информацию подтверждали украинские власти. Минобороны РФ утверждало, что территория завода «Азот» также контролируется подразделениями народной милиции ЛНР.