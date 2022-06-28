Гражданин Афганистана 24 года разыскивает своего отца, пропавшего в тюрьме Туркменистана

Хашим Ашраф

CentralAsia (TM) - Гражданин Афганистана Асиф Мохаммад разыскивает своего отца Хашима Ашрафа, поехавшего в Туркменистан с деловыми целями на рубеже 1997-1998 годов. Мужчина пересек границу в городе Тургунди (КПП «Серхетабад» в Марыйском велаяте). Там его задержали и отправили в места лишения свободы, передает turkmen.news.

Хашима Ашрафа обвинили в контрабанде наркотиков. Насколько известно родственникам, он был приговорен к 20-25 годам лишения свободы. В 1999 году родственники получили последнюю весточку: другой гражданин Афганистана, вышедший из туркменской тюрьмы, привез им письмо. В нем Хашим Ашраф рассказывал, что его перевели в другую тюрьму.

Сейчас мужчине должно быть около 57 лет, и он может находиться в любой тюрьме или колонии Туркменистана. Родственники не знают даже, жив он или мертв. Они не могут без приглашения приехать в Туркменистан и попробовать разыскать заключенного. Поэтому они решили через СМИ попросить органы, отвечающие за исполнение наказаний, предоставить им информацию.

В туркменских тюрьмах и колониях содержится немало иностранцев. Недавно гражданин Ирана Ак Атабай Гурбан, отбывший длительный срок в Туркменистане, начал на видео рассказывать о своем опыте. Его примеру последовали еще несколько иранцев. Turkmen.news переводит их выступления на русский язык. Бывшие заключенные рассказывают о побоях, пытках, голоде и неблагоприятных бытовых условиях.

Международная кампания «Покажите их живыми» составляет списки заключенных туркменских тюрем, считающихся пропавшими без вести. По состоянию на 2022 год в перечень входят имена 162 человек. По неподтвержденным данным, как минимум 27 из них уже нет в живых.