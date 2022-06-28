экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Афганистана 24 года разыскивает своего отца, пропавшего в тюрьме Туркменистана
Хашим Ашраф
Хашим Ашраф

CentralAsia (TM) -  Гражданин Афганистана Асиф Мохаммад разыскивает своего отца Хашима Ашрафа, поехавшего в Туркменистан с деловыми целями на рубеже 1997-1998 годов. Мужчина пересек границу в городе Тургунди (КПП «Серхетабад» в Марыйском велаяте). Там его задержали и отправили в места лишения свободы, передает turkmen.news.

Хашима Ашрафа обвинили в контрабанде наркотиков. Насколько известно родственникам, он был приговорен к 20-25 годам лишения свободы. В 1999 году родственники получили последнюю весточку: другой гражданин Афганистана, вышедший из туркменской тюрьмы, привез им письмо. В нем Хашим Ашраф рассказывал, что его перевели в другую тюрьму.

Сейчас мужчине должно быть около 57 лет, и он может находиться в любой тюрьме или колонии Туркменистана. Родственники не знают даже, жив он или мертв. Они не могут без приглашения приехать в Туркменистан и попробовать разыскать заключенного. Поэтому они решили через СМИ попросить органы, отвечающие за исполнение наказаний, предоставить им информацию.

В туркменских тюрьмах и колониях содержится немало иностранцев. Недавно гражданин Ирана Ак Атабай Гурбан, отбывший длительный срок в Туркменистане, начал на видео рассказывать о своем опыте. Его примеру последовали еще несколько иранцев. Turkmen.news переводит их выступления на русский язык. Бывшие заключенные рассказывают о побоях, пытках, голоде и неблагоприятных бытовых условиях.

Международная кампания «Покажите их живыми» составляет списки заключенных туркменских тюрем, считающихся пропавшими без вести. По состоянию на 2022 год в перечень входят имена 162 человек. По неподтвержденным данным, как минимум 27 из них уже нет в живых.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Всемирный банк выделит кредит на $143 млн для повышения энергоэффективности общественных зданий в Узбекистане
  • Таджикистан намерен экспортировать электроэнергию из Рогуна в Казахстан
  • В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода «Азот»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com