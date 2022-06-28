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Вручены результаты проекта LEEAP в строительном секторе Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  Немецкое агентство международного сотрудничества (GIZ) передало результаты Местного плана действий по повышению энергоэффективности (LEEAP) в строительном секторе Улан-Батора и Проекта энергоэффективной реконструкции зданий в Монголии. Проект имеет множество преимуществ, в том числе экономию энергии, снижение загрязнения воздуха, продление срока службы зданий и обеспечение комфортных условий проживания горожан.

Во время церемонии директор проекта GIZ д-р Дуня Хоффманн подчеркнула важность снижения потерь тепла в зданиях, особенно в школах и детских садах, а также снижения потребления энергии. Она также подчеркнула, что проект успешно реализуется с 2018 года, и результаты проекта официально переданы.

Дуня Хоффманн
Дуня Хоффманн

В своем вступительном слове на церемонии передачи старший советник по административным и правовым вопросам столичного губернатора Д. Мөнх-Эрдэнэ сказал: «В рамках Проекта энергоэффективности GIZ осуществил работы по ремонту 22 школ и детских садов. в юртовых районах Улан-Батора, а также ряд мероприятий по укреплению планирования энергоэффективности. На политическом уровне важно отметить, что разработка «LEEAP в строительном секторе Улан-Батора» была эффективным действием. В будущем, основываясь на хорошем опыте, полученном в рамках проекта, мы считаем, что есть широкие возможности продолжать открыто и рационально инвестировать и реализовывать проекты по энергосбережению и повышению эффективности».

Руководитель проекта С.Тувшинхуу сообщил, что энергопотребление панельных квартир, школ и детских садов в 2-3 раза превышает сегодняшние потребности. Поэтому была введена возможность соблюдения норм, реконструкции и строительства новых зданий и сооружений для энергосбережения. Сокращение теплопотерь зданий также важно для продления их срока службы».

В рамках Проекта по энергоэффективности GIZ реализовала мероприятия по ремонту 22 школ и детских садов в юртовых районах Улан-Батора, созданию справочника по бюджету, цифровой платформы и инвестиционного справочника, а также повышению квалификации персонала. Кроме того, в августе планируется начать реализацию проекта NAMA по сокращению теплопотерь в сборных домах.

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