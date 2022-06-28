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В Ташкенте поймали грабителей, напавших на домовладельцев и укравших сейф и автомобиль

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте поймали преступную группу, которая обокрала местных жителей Юнусабадского района, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Согласно информации, инцидент произошел 3 декабря 2021 года. Преступники связали домовладельцев и заклеили им рты скотчем. Они украли сейф, в котором находилось 15 тысяч долларов и один миллион сумов. Угрожая ножом дочери хозяев они угнали автомобиль Gentra, на котором дочери приехали к своему отцу.

Восемь человек обвинили по статьям 164 (Разбой) и 267 (Угон транспортного средства) Уголовного кодекса, назначено предварительное заключение. Уголовное дело направлено в Юнусабадский районный суд по уголовным делам для рассмотрения в установленном порядке.

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