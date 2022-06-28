Предварительные заказы на билеты в Наадам принимаются до 29 июня

CentralAsia (MNG) - Туристические агентства осуществляют предварительный заказ билетов на Наадам. Национальный спортивный стадион рассчитан на 12 тысяч мест. Таким образом, ежегодно туристам продается 2500-2800 билетов. Предварительные заказы принимаются онлайн по электронной почте info@tourism.ub.gov.mn или в печатном виде до 29 июня.

В предыдущие годы Управление туризма города Улан-Батора принимало предварительные заказы на 10-12 тыс. билетов в год. Это в пять раз превышает количество доступных билетов. Поэтому отдел получает официальные письма и подтверждения бронирования авиабилетов и проживания наряду с предварительными заказами.

Количество людей, заинтересованных в просмотре фестиваля Наадам, превышает количество билетов, имеющихся в продаже. Поэтому продавать билеты нужно только заранее заказанным и проверенным туристам. В течение последних 7-8 лет Управление туризма города Улан-Батора распределяет билеты таким же образом.

Цена, установленная оргкомитетом, составляет 25 долларов США плюс 25 000 тугриков. Билет в секцию, в которой будут размещены дополнительные места, стоит 20 000 тугриков.

Билеты продаются индивидуальным туристам, чтобы сделать билеты более доступными. В предыдущие годы выдача билетов туристическим компаниям рассматривалась с учетом таких факторов, как деятельность компании, отчисления на социальное страхование и т. д. Однако последние два года они не учитывались из-за пандемии COVID-19. Поэтому власти Улан-Батора учитывают авиабилеты и бронирование отелей в соответствии с инструкциями, данными министром окружающей среды и туризма в этом году.

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