Улан-Батор будет сотрудничать с JCDecaux

CentralAsia (MNG) - Интенсификация работ по озеленению Улан-Батора, которые будут проводиться в сотрудничестве с частным сектором.

Губернатор столицы, мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел встречу с исполнительным директором ООО «JCDecaux Mongolia» Жаном Коме Ланфранки.

В начале встречи мэр подчеркнул, что с 1 января 2022 года вступил в силу пересмотренный Закон о правовом статусе города Улан-Батора, что позволило городу самостоятельно финансировать крупные проекты и программы. «Власти столицы также уделяют особое внимание тому, чтобы работы по благоустройству столицы были эффективными и действенными, а также стремились создать здоровую и безопасную среду для горожан. Интенсификация работ по благоустройству будет осуществляться в сотрудничестве с частным сектором», - добавил он.

Исполнительный директор ООО «JCDecaux Mongolia» Жан Ком Ланфранки отметил, что в Улан-Баторе есть широкие возможности для внедрения современных решений за счет строительства уличных сооружений и автовокзалов.

В конце встречи стороны договорились изучить решения, подходящие для столицы.

JCDecaux — крупнейшая в мире компания по наружной рекламе, работающая с релевантной аудиторией более чем в 80 странах. Компания отвечает за ежедневное обслуживание и уборку 210 автобусных остановок и уличных информационных объектов в Улан-Баторе, внося свой вклад в благоустройство и благоустройство города, а также обеспечивая комфорт горожан и туристов.

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