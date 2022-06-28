Раскрыты темы разговора «один на один» Путина и Рахмона

CentralAsia (TJ) - Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, о чем будут говорить президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь будут затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах.

Также Путин и Рахмон обозначат планы по дальнейшему партнерству с учетом того, что государства в 2022 году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

«Особое внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Афганистане. Планируется обсудить совместные меры по обеспечению пограничной безопасности Таджикистана, предотвращению инфильтрации радикалов с афганской территории, вопросам оборонного строительства», - подчеркнул Ушаков.

Лидеры стран обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня.

Одной из них станет возможность присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Мы этот вопрос постоянно обсуждаем с нашими таджикскими друзьями и коллегами. Мы, конечно, на различных уровнях показываем преимущество интеграции в рамках ЕАЭС. Наши коллеги этот вопрос изучают», - рассказал Ушаков.

В Таджикистан Путин прибудет 28 июня. Планируется, что встречу с Рахмоном Путин проведет вскоре после прилета; начало этой беседы будет открыто для СМИ. После этого лидеры продолжат общение в формате рабочего обеда, который пройдет в неформальной обстановке, без галстуков. Предполагается, что затем беседа будет продолжена, так как у президентов есть много тем для обсуждения.

«Общение президентов продолжится, наверное, до позднего вечера», - рассказал Ушаков. Согласно планам, Путин вылетит из Душанбе в Ашхабад утром 29 июня.

В таджикскую столицу президент РФ заедет по пути в Туркменистан. В Ашхабаде он примет участие в Каспийском саммите, который состоится 29 июня.

Поездки станут первыми зарубежными визитами Путина с начала российских военных действий в Украине. До этого российский президент последний раз был за границей в начале февраля — он посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Последний на данный момент визит российского лидера в Таджикистан состоялся в июне 2019 году.

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