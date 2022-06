ISW: Российские войска продвигаются к юго-западу от Лисичанска (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 27 на 28 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска постепенно продвигаются к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.

Украинские войска отразили наступление русских севернее Славянска.

Российские войска предпринимают ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но на 27 июня не продвинулись вперед.

Украинские войска вдоль южной оси продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.