Тела 46 мигрантов найдены в грузовике в Техасе

CentralAsia (CA) - 46 мигрантов найдены мертвыми внутри грузовика в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщила полиция. Еще 16 человек госпитализированы. Как передает Associated Press, это может стать одним из самых крупных по числу жертв происшествий с переправкой людей через границу из Мексики за последние десятилетия.

Национальность погибших официально не называлась, но на место происшествия выехали представители мексиканского консульства.

Полицейские нашли грузовик в одном из кварталов вдоль Кинтана-роуд, рядом с железнодорожными путями. Судя по картам, это место находится в 943 км от границы с Мексикой. В Сан-Антонио температура 27 июня достигала 39,4°C.

Женщины, мужчины, подростки умерли от теплового удара, сообщил начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ.

Среди 16 пострадавших — четверо детей. Начальник полиции Уильям Макманус сообщил, что пациенты были горячими и обезвоженными.

Губернатор Грег Эбботт возложил ответственность за смерти на миграционную политику президента Джо Байдена.

«Эти смерти на [президенте США Джо] Байдене. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ», — заявил он.

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В 2017 году в Сан-Антонио также был обнаружен грузовик с телами мигрантов. Тогда погибли десять человек. Водитель был приговорен к пожизненному заключению за участие в незаконной перевозке мигрантов.