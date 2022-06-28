Эмомали Рахмон напомнил о силах, готовых дестабилизировать обстановку в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал общество быть готовым к защите политической стабильности в стране в обращении по случаю 25-й годовщины Дня национального единства, отмечаемого 27 июня, текст которого опубликовала его пресс-служба.

«Предатели и недоброжелатели нашего государства и народа — те, кто затоптал национальные и государственные интересы и продали свою веру и совесть своим иностранным хозяевам, еще не отказались от своих корыстных намерений и планов», — говорится в обращении таджикского лидера.

Самой большой опасностью, возникшей в те трудные времена, была угроза распада таджикской нации и исчезновения молодого таджикского государства с политической карты мира.

«В начале девяностых годов прошлого столетия в результате интриг и козней предателей таджикского народа и врагов таджикского государства народ независимого Таджикистана был ввергнут в водоворот навязанной гражданской войны, в результате чего все сферы жизни общества и государства столкнулись с трагическим кризисом», - отметил Рахмон.

«Поэтому мы всегда должны быть готовы к защите мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства и никогда не терять политической бдительности, чтобы не попасть врасплох», — заявил Эмомали Рахмон.

Он напомнил, что в начале девяностых годов прошлого века «Таджикистан был ввергнут в водоворот навязанной гражданской войны, в результате чего все сферы жизни общества и государства столкнулись с трагическим кризисом».

По его оценке, была угроза распада таджикской нации и исчезновения страны с политической карты мира.

«Долгие переговоры о мире завершились 27 июня 1997 года в городе Москве подписанием судьбоносного документа — Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане», — напомнил Эмомали Рахмон.

«Значение мира и спокойствия возрастает в современных условиях, особенно в последние годы, когда человечество сталкивается с крайне тяжелыми проблемами, - подчеркнул Эмомали Рахмон. - Помимо тяжелых последствий глобального изменения климата, в том числе маловодия, засухи, нехватки продовольствия, роста цен на продовольствие во всем мире и распространения инфекционных заболеваний, вызовов безопасности, такое беспрецедентное расширение современных угроз, как терроризм, экстремизм, религиозный радикализм, незаконный оборот оружия и наркотиков, киберпреступность и другие транснациональные организованные преступления, сделали человеческую жизнь очень хаотичной и невыносимой».

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